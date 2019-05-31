Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ та в.о. керівника Антитерористичного центру

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби безпеки України та виконувача обов’язків керівника Антитерористичного центру Віталія Малікова.

Відповідні укази розміщені на сайті Адміністрації президента.

Антитерористичний центр при СБУ створений 11 грудня 1998 року «для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій».

22 травня колишній партнер Зеленського по «Кварталу 95» та екс-голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. За даними ЗМІ, наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.