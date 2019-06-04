Кров і мовчання. Тридцять років тому в Китаї розстріляли мирну студентську демонстрацію

4 червня 2019 року
Христина Закудаєва

Тридцять років тому – 4 червня 1989 року – військові розстріляли мирні протести студентів на площі Тяньаньмень у Пекіні. Скільки людей загинули і постраждали, невідомо досі – влада Китаю не розкриває цифри. За різними оцінками, в усьому Китаї було вбито від 300 до кількох тисяч людей. Те, що відбулося, досі залишається темою, табуйованою в публічному просторі, а в китайському сегменті інтернету майже не знайти інформації, відмінної від позиції влади. Згадаймо ці трагічні події 1989 року.

Студенти почали збиратися на площі і розбивати наметові містечка ще в квітні. До них приєднувалися робітники і звичайні жителі Пекіна. У пікові дні на площу виходили до мільйона осіб. Ще кілька сотень там жили постійно.

Незабаром мирні протести перекинулися і на кілька сотень інших міст. Як мовиться в партійних документах, які потрапили в пресу, протести торкнулися 341 міста, а між 5 і 8 червня – після розстрілу на площі Тяньаньмень – люди вийшли на вулиці в 181 місті.

Серед головних вимог протестувальників у Пекіні була боротьба з корупцією серед чиновників і з авторитарними методами правління компартії Китаю. Студенти також висловлювали невдоволення зростанням рівня інфляції і безробіття.

Протестувальники в наметовому містечку
Протестуювальники в наметовому містечку

Але самі мітинги спровокувала смерть колишнього генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК) Ху Яобана. У Китаї він користувався великою популярністю як один із головних і найбільш ліберальних реформаторів, але до весни 1989-го вже більше року був усунений від партійної діяльності. Його звинуватили в «буржуазній лібералізації» і змусили піти у відставку.

До кінця травня влада ввела в країні воєнний стан, а в ЗМІ просочувалися повідомлення про те, що готується військове придушення протестів. Над площею неодноразово з'являлися вертольоти, з яких скидали листівки: КПК вимагала від тих, хто вийшов на протести на площу, розійтися.

У ніч проти 4 червня – через два місяці життя в наметах на Тяньаньмень – на проспекті, який веде до площі, з'явилися танки і військові, які стріляли і в повітря, і в людей.

Як розповіла Цзян Лі, котра під час придушення протестів була штатним журналістом у китайській армії, одні командири замість відповідальності за розстріл брали лікарняні, інші писали відкриті листи начальству.

У ніч на 4 червня, розповідала Цзян Лі, вона вирушила на площу, переодягнувшись у цивільний одяг. Тоді військові її побили. Цзян потрапила до лікарні і спостерігала, як туди звозили десятки поранених і вбитих.

За спогадами свідків, люди гинули не тільки на площі і в лікарнях. Деякі не витримували тортур у поліцейських дільницях.

Силове придушення протестів спровокувало хвилю насильства і щодо поліцейських – протягом наступних днів надходило кілька повідомлень про вбивства співробітників. Один і фотографів агентства AFP зобразив обвуглені тіла в залишках форми, які були повішені на згорілих автобусах.

В'язниці Китаю швидко заповнилися тими, хто вижив і не зміг утекти. Одних заарештованих після нетривалих судів стратили. Інших – відправляли відбувати терміни покарання в трудові табори політичного перевиховання.

Один із активістів, засуджених до смертної кари, на екрані національного телебачення
Один з активістів, засуджених до смертної кари, на екрані національного телебачення

Нинішня влада КНР досі не розкриває масштабів того, що сталося. Про протести мовчать і державні ЗМІ, і підручники з історії. як повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела в кінці травня 2019 року, напередодні 30-ї річниці почалися масові блокування згадок подій 1989 року і будь-яких, пов'язаних з ними, публікацій. На початку травня Пекін заблокував доступ до онлайн-бібліотеки «Вікіпедія» усіма мовами.

Двірники підмітають площу біля згорілого автобуса. 12 червня 1989 року
Двірники підмітають площу біля згорілого автобуса. 12 червня 1989 року

За два дні до річниці міністр внутрішніх справ Китаю Вей Фенхе заявив, що розстріл протестувальників був «виправданий» і що жорсткий розгін дозволив встановити в Китаї «стабільність».

«Протести на площі Тяньаньмень були політичними заворушеннями, які центральний уряд повинен був придушити. Уряд зробив усе, щоб зупинити турбулентність, – заявив він. – Те, як Китай розвивався з 1989 року, показує, що уряд вчинив правильно».