«Надпотужне щеплення від совка»: соцмережі про серіал «Чорнобиль» (огляд)

3 червня відбулася премєра заключної серії мінісеріалу «Чорнобиль», виробництва компанії HBO. Протягом кількох тижнів, з моменту виходу першої серії, серіал очолив рейтинг IMDB та став найбільш обговорюваним серіалом у світі. Як відреагували на нього в соціальних мережах? Радіо Свобода зібрало найяскравіші відгуки.

Після заключних серій «Гри престолів» складалося враження, що затятих серіаломанів вже складно здивувати. Втім, не пройшло й місяця з моменту заключної серії, як новий продукт компанії HBO сколихнув весь світ.

Оглядач Forbes Пол Тассі пише, що не варто скасовувати свою підписку на HBO, оскільки на глядачів чекає щось не менш захопливе.

Серіал розповідає про ядерну катастрофу в Чорнобилі 26 квітня 1986 року та про перші місяці її ліквідації. Багато глядачів звертає увагу на точність деталей радянського побуту, які вдалось передати режисерам і сценаристам. І це при тому, що автори серіалу є іноземцями.

За що хвалять?

У соцмережах хвалять акторську гру, майстерність режисерів та продюсерів, яким вдалося донести до іноземних глядачів атмосферу жаху, яка була основним мотивом тих часів.

«Одна справа читати і чути про ті події, зовсім інша – бачити таку наочну візуалізацію. Якось легше усвідомити весь той рівень жаху та безвиході» – пише блогер Антон Ходза.

Щодо правдиво донесеної атмосфери висловлюються й інші користувачі соцмереж.

Дехто ж почав ділитися історіями своїх родичів, які також брали участь у ліквідації катастрофи.

«Цей серіал треба дивитися і робити чесні висновки: дякувати Богу, що Радянський Союз здох, а ми повинні мчати на Захід, з усіх сил стати членами НАТО і ЄС», – пише міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Всесвітньовідомий стрімер Ninja пише, що не може повірити в те, що таке дійсно відбувалось.

​За що критикують «Чорнобиль»?

Твіти американської Карли Мері Світ щодо серіалу став чи не найбільш вірусною реакцією. Вона нарікала, що серед акторської трупи немає жодного актора, хто б не належав до білої раси.

Цей пост одразу обріс жартами.

А дописувач Сергій Медяник, на відміну від багатьох користувачів соціальних мереж, критикує серіал за деякі прорахунки. Втім, складно сказати, чи впливають ці моменти на сюжет і атмосферу стрічки: «Приміром, вони взяли бібліотеку Вернадського і нахабно представили її як сховище інформації Московського державного університету, і це лише один із проколів чи свідомих прорахунків фільму»

Особливу увагу серіалу приділили в Росії. Найчастіше глядачі просто захоплювались серіалом, але можна було натрапити й на критику. Зокрема, російський журналіст Дмитро Стєшин дивується через те те, що серіал був відзнятий не в круглу річницю, а просто так, без приводу. На його думку, серіал було створено для того, аби нашкодити репутації компанії «Росатом», яка, за словами журналіста, зараз є чи не найбільш перспективною в світі.

Аварія на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року спричинила більший викид радіоактивного забруднення, ніж ядерне бомбардування японської Хіросіми. Радянська влада не змогла приховати її через масштаби викидів радіації, які виявили у кількох західних державах. На думку істориків, ця аварія виявила недоліки тоталітарної комуністичної системи і підштовхнула антирадянські незалежницькі рухи, зокрема в Україні та Литві, а відтак стала однією з причин розпаду СРСР.