Справа загиблого хлопчика: 2 підозрюваних поліцейських звільнили зі служби

Двох поліцейських із Переяслава-Хмельницького на Київщині, затриманих у справі про загибель 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, звільнили зі служби в поліції. Про це йдеться в наказі Національної поліції України.

«Їхнє звільнення відбулося в порядку, передбаченому п.6.ч.1 статті 77 Закону України «Про Національну поліцію», у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

4 червня Голосіївський районний суд Києва заарештував на два місяці без можливості внесення застави двох поліцейських – Івана Приходька та Володимира Петровця, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. Сьогодні дитину поховали у його рідному місті.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.