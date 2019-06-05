Смерть від рук поліцейських: Зеленський обіцяє відповідальність, Аваков у відставку не збирається

Гості програми «Ваша Свобода»: народний депутат України Олена Сотник; директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

П'ятого червня поховали 5-річного хлопчика з Переяслав-Хмельницького на Київщині Кирила Тлявова. Кирило помер внаслідок поранення в голову, якого зазнав, коли поліцейські у неслужбовий час напідпитку, за даними слідства, бавилися стріляниною. Куля влучила у хлопчика, який був у сусідньому дворі.

Олександр Лащенко: Така трагічна подія. Вже топові українські політики її коментують. Зокрема під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода. Зеленський передовсім висловив свої співчуття усім близьким і рідним загиблого хлопчика.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня прокоментував перебіг розслідування загибелі Кирила. Він сказав, що справу передано до Державного бюро розслідувань. Міністр також заявив, що він не напише заяву про свою відставку, і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

Пане Шевченко, яка позиція взагалі МВС, Нацполіції у зв’язку з розслідуванням цієї трагічної події на сьогодні?

Все, що скоїли поліцейські, на жаль, скоювали і раніше, скоюють і, скоріш за все, скоюватимуть у майбутньому або умисно, або не умисно

​Артем Шевченко: Повна відкритість в межах норм Кримінально-процесуального кодексу, враховуючи, що розслідуємо не ми, а ДБР. Нульова толерантність до правопорушників у погонах. Не покривати. І відсутність будь-якої кругової поруки. Тобто все, що скоїли поліцейські, на жаль, скоювали і раніше, скоюють і, скоріш за все, скоюватимуть у майбутньому або умисно, або не умисно, за все це відповідають. Їх ніхто не захищає, ніхто не приховує їхньої відповідальності, ніхто не спотворює картину злочину, намагаючись вивести їх з-під відповідальності. Це наша ключова позиція. І співчуття, які ми не будемо втомлюватися висловлювати ще раз і ще раз та просити вибачення за цей безпрецедентно трагічний випадок.

Учора була зустріч (Арсена Авакова і Сергія Князєва – ред.) з матір’ю і бабусею Кирила. Керівники відомств і Нацполіції, і МВС висловили співчуття і запропонували всю можливу, яку вони бачили б, необхідну допомогу їм. Зокрема психологічну допомогу для старшого брата Кирила, бо він безпосередньо був з ним під час цього інциденту. Він і забив на сполох, коли його молодший брат впав на той момент ще з невідомої причини і скривавлений лежав без свідомості.

– Пані Сотник, як ви зараз можете оцінити наслідки цього?

Купа питань до того, як ведеться слідство. Від ДБР зараз дуже багато чого залежить

​Олена Сотник: ...Скільки ми рентген очікуємо? 15 хвилин. Точно не 6 годин. Я майже впевнена в тому, що в цей момент йшли певні якісь узгодження позицій, у тому числі поліції. Спочатку прокуратура розказувала, що вони вимагатимуть домашній арешт. Потім, тільки коли суспільство збурилося, вже вирішили, що будуть вимагати тримання під вартою. Я вже мовчу, що в таких тяжких злочинах ключовим збором доказів є перші дві доби. Чи зроблена експертиза на алкоголь? Чи відібрано зразки одягу, щоб оцінити залишки пороху й іншого? Учора я почула, що підозрювані відмовилися це надати! Суд негайно виносить за клопотанням слідчого рішення про примусове відібрання цих зразків, якщо це тяжкий злочин. Тобто у мене купа питань до того, як ведеться слідство.

Від ДБР зараз дуже багато чого залежить. Чи вони покажуть, що є незалежним, незаангажованим органом і не покривають систему? Я розумію, чому МВС себе зараз так поводить. Для них очевидним є те, що це б’є по репутації загалом правоохоронних органів. Недовіра до поліції у суспільства достатньо висока. 80% до мене звернень як до народного депутата – це про бездіяльність поліції, бездіяльність правоохоронних органів! Це не випадковість. На жаль, є система.

– Пане Шевченко, Арсен Аваков сказав, що за даними, які у нього є, серед підозрюваних у вбивстві Кирила кілька осіб, зокрема, навіть, можливо, жінка, яка, за попередніми даними, сховала зброю. Ви можете щось з приводу цього казати?

Із морально-психологічної і емоційної точки зору те, що сталося, колосальний удар наносить по довірі, по репутації

​Артем Шевченко: Я переконаний, що рівень довіри до поліції, за останніми опитуваннями, був достатньо пристойний. Хоча на рівні 30% такі випадки перебивають всі ті позитив, які були. 18 прикладів героїзму за останніх 1,5 роки, коли поліцейські рятували тільки дітей в різних ситуаціях. Із морально-психологічної і емоційної точки зору те, що сталося, колосальний удар наносить по довірі, по репутації.

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Це не процесуальні підозрювані. Це певна група осіб, які там були. П’ятеро, скільки з п’яти можуть бути підозрюваними, скільки поруч стояли, скільки спостерігали, хто стріляв – це за слідством ДБР. Це дуже нелегко з’ясувати, хто. Якщо стріляли декілька, то після чийого пострілу куля, яку було не чутно, тим більше не видно, найімовірніше досягла... Частину первинних слідчих дій проводила поліція, зокрема додатковий огляд місця події з вилученням певних речей, які стали доказами (це гільзи і предмети, по яких стріляли) .

– Володимир Петровець і Іван Приходько – ці двоє поліцейських є фігурантами цієї справи, які є звинуваченими. Вони вже доволі давно в системі правоохоронних органів працюють. Працювали в ДАІ. Один із них у спецпідрозділі «Кобра». Проходили переатестацію. Зрештою, через рішення судів повернулися до лав поліції. Це відповідає дійсності?

Переатестація не є панацеєю, не є індульгенцією. Якщо ти пройшов переатестацію, то це не значить, що ти можеш скоїти злочин

​Артем Шевченко: Один з них, Іван Приходько, точно був звільнений за службову невідповідність після переатестації. Але подав судову скаргу. І суд відновив його на посаді. Виконання такого рішення суду є обов’язковим для системи МВС. Велика кількість тих, кого поліцейська система після переатестації у 2016 році вважала такими, що не можуть продовжувати службу у новій поліції, пішли у суди. І суди стали на їхню користь. Поліція була змушена їх прийняти. Переатестація не є панацеєю, не є індульгенцією. Якщо ти пройшов переатестацію, то це не значить, що ти можеш скоїти злочин умисний або неумисний у майбутньому.

Олена Сотник: 90% пройшли переатестацію. І залишилися працювати в органах внутрішніх справ. Формальна переатестація і її імітація призвели до того, що ми маємо на сьогодні в органах МВС дуже багато старих кадрів, які не поважають права людей, не виконують своїх прямих обов’язків.

Старі кадри, яких називали «міліціонери», просто-на-просто переатестували, переназвали поліцією, і вони повернулися працювати в органи

Відбулася маленька частина реформи. Довіра, про яку ви мрієте, це, просто, люди не розрізняють патрульну поліцію і поліцію, наприклад, яка займається оперативно-розшуковою діяльністю, розслідуванням злочинів. Це (патрульна поліція – ред.) навіть не 10-а частина поліцейських. А всі інші старі кадри, яких називали «міліціонери», просто-на-просто переатестували, переназвали поліцією, і вони повернулися працювати в органи. З органів внутрішніх справ звільнили за ці 4 роки внаслідок переатестації менше від 10%. Абсолютної реформи поліції не відбулося. Вона закінчилася на патрульній поліції.

Хороші кадри пішли, тому що не було нормальної оплати праці. Оплата слідчих в якийсь момент була менше, ніж оплата патрульних, а навантаження занадто високе – по 100-150 кримінальних проваджень. Там одиниці залишилися дійсно професіоналів. Вони в таких умовах не можуть працювати. Звільнення, згідно переатестації, мали перевірити моральні стандарти, професійні стандарти, як міліціонер працював до цього. Якби ви робили нормально переатестацію, то, мінімум, 60% треба було би звільняти. На сьогодні як система була всередині себе законсервована, так і залишається.