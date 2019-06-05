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05 Червень 2019, Київ 15:44
Події

LIVE | Загибель хлопчика від рук поліцейських: наслідки невідворотні

5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. Суд заарештував підозрюваваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що винні мають понести серйозну кримінальну та політичну відповідальність. Про те якою може бути ця відповідальність та якими можуть бути наслідки безкарності силовиків у програмі говоритимуть народний депутат від «Самопомочі» Олена Сотник та директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

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