LIVE | Загибель хлопчика від рук поліцейських: наслідки невідворотні

5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні. Суд заарештував підозрюваваних. Президент Володимир Зеленський заявив, що винні мають понести серйозну кримінальну та політичну відповідальність. Про те якою може бути ця відповідальність та якими можуть бути наслідки безкарності силовиків у програмі говоритимуть народний депутат від «Самопомочі» Олена Сотник та директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.