Секретар РНБО Данилюк побував у зоні ООС

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк разом із делегацією РНБО відвідав передові позиції українських військових поблизу Авдіївки, на Приазов’ї та інші локації в зоні ООС, повідомив 12 червня штаб операції Об’єднаних сил.



Делегація ознайомилася з ситуацією на лінії зіткнення, оцінила ймовірності загроз, що стоять перед українськими військовими та мирним населенням Донецької та Луганської областей, ідеться в повідомленні.



З доповіддю перед членами РНБО виступив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.



Представники РНБО також вивчили проблемні питання в роботі одного з контрольних пунктів в'їзду-виїзду, вказали в штабі, не уточнивши, де саме це сталося.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із них 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.