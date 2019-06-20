Архітектори показали Зеленському проект його адміністрації в Українському домі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з архітекторами, які презентували йому проект нової адміністрації, яку планують розмістити в будівлі Українського дому.

«Сам об’єкт має необхідний простір для реалізації потенціалу функціонування. Наприклад, актова зала, яка збирає майже 500 осіб, як то наявність певних оупен-спейсів», – сказав на зустрічі підприємець, голова будівельної компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

Він назвав Український дім «прекрасною локацією» для створення центру управління згідно з побажаннями Зеленського.

Таку ж думку висловлює архітектор Іван Юнаков. За його словами, під адміністрацію президента планується відвести три поверхи.

«Ці два (перший і другий – ред.) поверхи дуже добре освітлюються, тому що тут є вікна. Якщо прикинути, тут десь 8 тисяч квадратних метрів на 650 чоловік. Тобто це дуже комфортний, хороший показник», – сказав він, демонструючи проект.

Читайте також: Переїзд АП: «Український дім», так «Український дім»?​

За словами авторів проекту, він передбачає також наявність коворкінгу, куди «будуть приходити громадяни з ініціативами».

Український дім у Києві виходить на Європейську площу. Під час подій Революції гідності взимку 2013-2014 років там спершу розміщувалися силовики, потім – протестувальники. На питання щодо того, чи передбачає проект місце для «конституційного права на протест», автори відповіли, що планують над цим працювати.

«Це пов’язано в тому числі з транспортним рішенням: хто, де, як… Не можна довести до ситуації, коли маленька купка людей одразу блокує місто», – сказав Варвиш.

За словами голови адміністрації Андрія Богдана, у АП «знайшли концепцію», як здійснити переїзд одного з центральних органів влади, не залучаючи кошти з бюджету.

Згідно з відеорепортажем «Української правди», напередодні Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами, заявив, що не може знаходитися в будівлі Адміністрації президента на Банковій вулиці.

«Я з ґлузду з’їду», – пояснив він.

Натомість Зеленський, за його словами, планує відкрити в будівлі на Банковій художній музей.

«Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця», – сказав президент.