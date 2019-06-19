Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в указі № 414/2019 від 19 червня.

Офіцер Богдан Бондар представлятиме Україну у робочій підгрупі з безпекових питань, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігор Веремій працюватиме в підгрупі з соціально- економічних питань, колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська – в гуманітарній підгрупі, колишній посол України у США Олександр Моцик – у підгрупі з політичних питань.

Колишній президент Леонід Кучма є головою української делегації на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.