Німецькі ЗМІ цитують Зеленського і Меркель і міркують про людяність політиків (західна преса)

«Канцлерка Ангела Меркель звинуватила Росію в «дуже протиправній поведінці» щодо України» – статтю із такою назвою друкує газета Münchner Merkur, яка цитує Меркель із спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у Берліні. В інтерв’ю виданню Bild, під заголовком «Я скажу Путіну: Крим належить Україні», Володимир Зеленський розповідає, в чому різниця між вигаданим президентом Голобородьком і реальним президентом Зеленським. Газета Welt у статті, під назвою «Україна хоче більше тиску на Росію, але Меркель ні» – пише про деякі розбіжності між Меркель та Зеленським у поглядах на санкції.

Також німецькі ЗМІ не оминули своєю увагою момент фізичної слабкості канцлерки Ангели Меркель під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Чому політикам, власне, не дозволяють проявляти недоліки? Чому вони повинні бути досконалими і бездоганними на публіці – запитує одне з видань і робить висновок: необхідно привнести в політику трохи людяності, якої нам так бракує від наших від наших обранців.

«Ангела Меркель підтримує Україну в конфлікті з Росією» – під таким заголовком вийшла стаття у газеті Münchner Merkur. Канцлерка Ангела Меркель звинуватила Росію в «дуже протиправній поведінці» щодо України – мовиться у статті, яка цитує слова Меркель зі спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні.

У Німеччині окремі бізнес-лідери та політики нещодавно закликали скасувати санкції, запроваджені ЄС у відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році та російську поведінку на сході України, мовиться у статті.

«Поки немає прогресу у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України, «санкції не можуть бути зняті», – сказала Меркель.

Президент України подякував за підтримку Німеччини у збройному конфлікті на Сході України, а також звернувся до тих, хто закликав до скасування санкцій проти Росії.

«Ми не хочемо, щоб наші європейські партнери постраждали від цих санкцій, але це єдиний спосіб, щоб без кровопролиття припинити цей конфлікт», – цитує видання Зеленського і звертає увагу на те, що Меркель і Зеленський оголосили про скору зустріч у Нормандському форматі щодо ситуації на сході України. «Ми готові», – сказала канцлерка із посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.

Більшість німецьких друкованих ЗМІ цитують інтерв’ю Володимира Зеленського виданню Bild, яке він дав напередодні візиту до Берліна. Заголовок статті – «Я скажу Путіну: Крим належить Україні». Запитання, на які відповідав Зеленський, були ті ж, які цікавили і канцлерку Меркель, – так заявив її представник Штеффен Зайберт, – і саме відповідь на них вона могла прочитати, відкривши вранці у вівторок цю газету».

«Я хочу бачити Україну на тому ступені розвитку, на якому країни ЄС сприймали б її як рівноцінного члена союзу. І ми зробимо все для того, щоб досягти цієї мети. […] Наша найпріоритетніша мета полягає зараз у тому, щоб побудувати добрі стосунки між новим урядом і МВФ, Європейським Союзом і НАТО», – наголосив президент Зеленський у цьому інтерв’ю.

«Україна офіційно озвучила своє прагнення вступити в НАТО. В якості першого кроку я хотів би впровадити стандарти НАТО в українській армії і в нашому секторі безпеки. Україна вже є надійним партнером НАТО, а в майбутньому ми можемо стати надійним членом альянсу», – вважає український лідер.

«Санкції – це дипломатичний інструмент для досягнення результатів. Під цим я маю на увазі припинення вогню і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Якщо цей інструмент не працює, механізм потрібно доповнити», – додав президент.

Журналісти видання Bild поцікавилися тим, що Зеленський скаже Путіну, коли зустрінеться з ним.

«Почнемо з того, що Донбас і Крим – це Україна», – відповів Зеленський. «Крим – це Україна. І ми сподіваємося, що він скоро повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато-багато разів. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України», – додав президент.

«Ми успадкували великий економічний та інтелектуальний потенціал, але нам соромно бути однією з найбідніших країн континенту», – заявив Зеленський.

На запитання про те, в чому різниця між вигаданим президентом Голобородьком і реальним президентом Зеленським, колишній актор сказав, що життя у його персонажа і в нього відрізняється, але у них «однакові цінності».

«Я хочу, щоб українці мали все те, що я обіцяв дати їм у серіалі «Слуга народу»: я хочу зупинити корупцію, повернути чесність і прозорість в українську політику, об’єднати країну, забезпечити мир і поліпшити якість життя простих людей. Я прагну цих цілей з тією ж щирістю, що і Василь Голобородько», – сказав Зеленський.

Він додав, що не їздить на роботу на велосипеді, особливо тепер, оскільки зараз він займає «таке становище, в якому це може виявитися небезпечним».

Зеленський додав, що пишається тим, що йому вдалося побудувати «успішний бізнес у сфері креативної економіки». Але як реальний політик буде активно співпрацювати з міжнародними партнерами України.

Запитали українського президента і про те, чому люди, пов’язані з олігархами, зокрема з Коломойським, тепер є частиною президентської команди.

На це новий український президент відповів, що його «команда складається з професіоналів, які не мають корупційного минулого і зв’язків із колишньою елітою».

«Це – люди, яким я довіряю, тому що я працював з ними в сфері бізнесу і в період передвиборчої кампанії. Це – люди, які довели, що їм можна довіряти. Вони не схильні до впливу олігархів та представників колишньої еліти. Вони віддані ідеї того майбутнього України, яке ми маємо намір побудувати. Вони знають, якою є моя позиція. Якщо стосовно будь-якого члена моєї команди виникнуть підозри, або якщо хтось мене скомпрометує, наші дороги негайно розійдуться в різні боки», – розповів Володимир Зеленський журналістам німецького популярного видання Bild.

«Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не хоче збільшувати тиск на Росію через кризу довкола України. Під час візиту Президента України Володимира Зеленського у вівторок вона не відповіла на його прохання про розширення економічних санкцій», – мовиться у статті, під назвою «Україна хоче більше тиску на Росію, але Меркель – ні» на сайті видання WELT.

Підсумовуючи спільну прес-конференцію лідерів двох країн, у статті цитують президента Зеленського, який, за словами автора, «повторив свій запит – тиснути на Росію». «Якщо ми побачимо, що цього інструменту недостатньо, то потрібно знайти більше інструментів» – заявив Зеленський.

Меркель, зі свого боку, зауважила, що мова йде про продовження чинних санкцій. «Це – той шлях, як ми зараз будемо підтримувати в Європейській Раді», – сказала вона.

13 липня має відбутися принаймні попереднє обговорення з радниками керівників держав та урядів. «Німеччина у будь-якому випадку готова докласти тут усіх своїх зусиль» – цитує видання Ангелу Меркель.

«Колишній комік Зеленський замінив Петра Порошенка в середині травня на посаді глави держави. Перед своїм візитом до Берліна він зупинився в Парижі і вже був у Брюсселі минулого тижня. В українській виборчій кампанії Меркель звинувачували в односторонній прихильності до Порошенка, тому що вона приймала його, а не Зеленського у Берліні за тиждень до другого туру виборів» – нагадує видання і зауважує, що новий український президент не був ображений цим у вівторок.

«Це її справа, я розумію, що це нормально, але на найвищому рівні сьогодні канцлерка Меркель зустрічається з Президентом України» – цитує Welt Володимира Зеленського.

Видання DW назвало президента Зеленського «гарантом безпеки канцлерки».

Після кадрів зустрічі обох лідерів у Берліні на площі перед будівлею відомства федерального канцлера, коли Ангела Меркель похитнулася і їй стало погано, до журналістів долинули уривки фраз, які вона сказала Зеленському англійською мовою.

Згодом на пресконференції за підсумками переговорів із Зеленським Меркель підтвердила, що на сонці їй стало зле, але потім вона «випила як мінімум три склянки води», і все стало добре». Президент України, як пише видання, «залишився у своєму амплуа коміка». «Я був поруч, тож канцлерка весь час була в повній безпеці» – наводить видання цитату Володимира Зеленського.

Тим часом німецькі ЗМІ не залишили без уваги імовірну проблему зі здоров’ям канцлерки Меркель, яку помітили під час зустрічі з президентом України Зеленським.

Інформація про те, що канцлеру після трьох склянок води стало краще, може бути ознакою того, що це була короткочасна проблема кровообігу, коментує Агентству німецької преси Александр Шульце, заступник начальника відділу надзвичайних ситуацій при Університетському медичному центрі Гамбург-Еппендорф.

А газета Hannoversche Allgemeine доходить висновку у заголовку статті: «Тремтячий напад Меркель: Навіть політики слабкі – і це нормально»

«Після випадку з Ангелою Меркель виникає питання: чому політики повинні бути досконалими на публіці? Вони також іноді слабкі, іноді навіть хворі. І це нормально», – пише автор статті Ґордон Репінський.

«Це був пам’ятний момент. Але не тому, що ви повинні турбуватися про надійність канцлерки. А тому, що це можливість подумати про те, як публічно сприймати слабкості політиків».

Кожен, хто бачив світлини Меркель, бачив канцлерку, яка бореться усіма силами проти того, щоб сідати, (коли треба стояти), щоб у жодному разі не перервати чи скасувати офіційного прийому. Протягом багатьох років особливістю Ангели Меркель стало те, що вона не хоче проявляти жодної слабкості.

Чому політикам, власне, не дозволяють проявляти недоліки? Чому вони повинні бути досконалими і бездоганними на публіці? Чому вони не повинні потерпати від нестачі води при 30 градусній полудневій спеці? Політики іноді слабкі, іноді навіть хворі. Це нормально. Інший спосіб поводження з цим – а це стосується, звичайно ж і нас, ЗМІ – привнести в політику трохи людяності, якої нам так бракує від наших від наших обранців, резюмує автор статті.