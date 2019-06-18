Зеленський у Берліні говорив про війну на Донбасі, санкції проти Росії та «Північний потік-2»

Берлін – Президент України Володимир Зеленський 18 червня здійснив одноденний візит до столиці Німеччини, де під час робочого обіду зустрівся з канцлером Ангелою Меркель. У резиденції Бельвю його приймав президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Також відбулися переговори з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле та провідними представниками німецького бізнесу.

Після зустрічі у відомстві канцлера Ангела Меркель та Володимир Зеленський вийшли до журналістів, підсумовуючи результати візиту президента України до Берліна. Канцлер Німеччини окреслила теми, котрі обговорювалися під час переговорів. На них ішлося про двосторонні відносини, стан виконання Мінських угод, ситуацію у Криму та на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, реалізацію реформ, нові економічні перспективи.

Також Меркель зазначила, що Німеччина підтримує Україну у багатьох сферах – економічних, гуманітарних, державного будівництва, децентралізації влади. Важливою, зокрема, є підтримка Берліном співпраці з МВФ, нехай би якою непростою вона не була.

Але все-таки головними темами брифінгу були ситуація на сході України, реалізація Мінських домовленостей, робота в рамках «нормандського формату», збереження санкцій проти Росії, спорудження газопроводу «Північний потік- 2» і перспективи газового транзиту українською ГТС.

​Підтримка Берліном зусібіч

Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну

Ангела Меркель зазначила, що під час зустрічі обговорювався процес щодо суверенітету України та його відновлення на Донбасі.

«На жаль, – заявила канцлер, – упродовж останнього часу прогресу не досягнуто, тож санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну», – зазначила канцлер Німеччини.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що припинення війни на сході України для нього найголовніше завдання. Він запропонував прихильникам скасування економічних обмежень проти Росії «відвідати Донбас і переконатися, скільки лиха вона там накоїла». А також оцінити негативні зміни, які сталися у Криму, котрий з туристського раю і перлини природи перетворився на реальний військовий табір. «Це допоможе скептикам зрозуміти наслідки дій Росії, чому проти неї були запроваджені санкції, і який їхній стримувальний ефект», – зауважив президент України.

​А щодо «Північного потоку-2» думки розійшлися

І канцлер Меркель, і президент Зеленський висловили переконання, що продовження роботи у рамках Мінських домовленостей та «нормандського формату» пришвидшить шлях до встановлення миру на Донбасі. Володимир Зеленський також повідомив, що засідання відповідальних фахівців у групі «нормандського формату» відбудеться уже в липні. Він також наголосив, що вже відновлено переговори у Мінську, щоб з їхньою допомогою добитися припинення вогню на Донбасі та звільнення українських полонених.

Щодо спорудження газопроводу «Північний потік-2», то Володимир Зеленський зазначив, що у цьому питанні у нього з канцлером цілком протилежна думка.

Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи

Навіть усупереч запевненням Ангели Меркель, що прокачування цим газопроводом російських вуглеводнів не завадить транспортуванню газу українською ГТС, він зазначив: «Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах – це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи».

Володимир Зеленський заявив, що розглядає транзит через Україну як цивілізований метод забезпечення справедливого і безпечного європейського газового ринку.

Німецький політикум приязно сприйняв візит Володимира Зеленського до Берліна.

Депутат Бундестагу від Партії лівих і член парламентської групи з питань України Андрей Гунко у розмові з Радіо Свобода напередодні візиту сказав, що сподівається, що з приходом нового президента можна очікувати й нового розвитку України. Адже коли є відкритість політиків, то й люди відкриті до всього нового, до нового напрямку її розвитку.

«Для мене це схоже на певний перехідний період в країні, коли всі шукають орієнтиру для руху вперед. Але я переконаний, що величезні очікування від вибору нової людини на посаду президента, очікування від нього боротьби з корупцією, з олігархами та олігархічними системами мають реалізуватися. Як і очікування, звичайно, розв’язання проблеми з війною на сході України. Знайти вирішення цього питання без військової ескалації вкрай бажано, і всі цього бажають» – розмірковує депутат Бундестагу.

Інтерес до економіки дуже великий…

Лідери німецького бізнес-об’єднання «Східний комітет німецької економіки» теж повідомили, чого вони очікують від Володимира Зеленського. Його керівник Вольфґанґ Бюхеле вважає, що нова динаміка двосторонніх економічних відносин цілком можлива.

«Молодий президент після переконливої перемоги на виборах одержав величезний шанс піклуватися про нову динаміку у процесі реформ в Україні, і ще сильніше орієнтувати країну на внутрішні ринки ЄС. За цей напрямок він заслуговує на будь-яку підтримку від нас», – зазначив німецький фахівець.

Як заявив Бюхеле, інтерес німецької економіки до України дуже великий. Але досі потенціал України, з її найбільшою територією всередині Європи є більшим ринком, ніж Іспанія чи Польща, але зовсім недостатньо використана, вважає керівник Східного комітету німецької економіки. Він переконаний, що існуючі гальма в економічних відносинах двох держав можна відпустити, і країна матиме великий шанс довгострокового зростання. Адже напрямок, у якому рухається Україна – правильний, каже він. За останні роки країна демократизувалась і набрала економічної стабільності. Наступним кроком має бути розбудова правової держави і підвищена інвестиційна безпека, говорить Вольфганг Бюхеле.

Східний комітет – Східноєвропейська спілка німецької економіки разом із Німецькою індустрією і Торговельною палатою, а також Німецько-українською торговельною палатою організували вечерю з українським президентом. Він, своєю чергою, отримав змогу обмінятися думками щодо існуючих і нових проектів з німецькими підприємствами, а також повідомити про власну стратегію економічного розвитку країни.