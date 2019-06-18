Зеленський анонсував зустріч у «нормандському форматі» у липні

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у «нормандському форматі» після парламентських виборів в Україні. Таку заяву він зробив на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

«Я і вчора у Франції про це говорив із президентом Макроном. Але я би дуже хотів, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша зустріч запланована вже у липні», – сказав він.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у відповідь також висловила свою згоду, аби така зустріч відбулася якнайшвидше.

Франція і Німеччина є учасницями так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на Донбасі, разом зі сторонами конфлікту, Росією й Україною. Ці переговори на найвищому рівні не відбувалися вже близько двох років через непоступливість Росії.