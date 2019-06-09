Лідерка правлячої партії Німеччини відкинула пропозицію послабити санкції проти Росії

Лідерка німецької партії «Християнсько-демократичний союз» Аннеґрет Крамп-Карренбауер 8 червня відмовилася від пропозиції свого однопартійця полегшити санкції проти Росії. Санкційний тиск на Москву триватиме доти, доки вона не змінить свою поведінку щодо Криму та сходу України, сказала вона в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Таким чином лідерка правлячої партії Німеччини прокоментувала пропозиції іншого члена ХДС, губернатора німецького регіону Саксонія Міхаеля Кречмера. Кречмер зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним в рамках Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі 7 червня і згодом заявив у своєму Twitter, що «для поліпшення відносин Німеччина мусить покласти край санкціям».

Наступниця Анґели Меркель на посаді голови ХДС Крамп-Карренбауер не розділила погляди однопартійця.

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«Економічні санкції – це реакція на порушення міжнародного права у Криму та на сході України російським урядом. Доки політика Росії там (у Криму й на Донбасі – ред.) не зміниться, немає простору для маневру, щоб досягнути змін у економічній співпраці», – сказала політикиня, спілкуючись із журналістами.

Кречмер, однак, від своїх слів не відмовився і заявив, що веде цю суперечку з «величезним, позитивним відчуттям близькості до Росії та її народу».

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, який також відвідав форум у Санкт-Петербурзі, своєю чергою, нагадав, що санкції будуть чинними «доти, доки існують причини їх запровадження».

Європейський Союз та Сполучені Штати запровадили фінансові санкції проти Росії внаслідок анексії Кремлем українського Криму та початку російської агресії на Донбасі у 2014 році. З того часу санкції неодноразово подовжували.