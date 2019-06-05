Зеленський у Брюсселі закликав ЄС посилити санкційний тиск на Росію – АП

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі закликав Європейський союз посилити санкційний тиск на Росію, повідомляє Адміністрація українського президента за підсумками його зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

«Президент України подякував президенту Європейської Ради за незмінну позицію ЄС на підтримку України та закликав до подальшого посилення санкційного тиску на Росію з тим, щоб повернути мир в Україну», – йдеться в повідомленні АП.

Повідомляється, що Володимир Зеленський вказав серед своїх пріоритетів протидію російській агресії.

«Серед своїх пріоритетних завдань бачу також протидію російській агресії та консолідацію міжнародної підтримки у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України», – сказав Зеленський.

В свою чергу, Дональд Туск запевнив, що ЄС підтримуватиме надалі територіальну цілісність України.

«Євросоюз залишатиметься на своєму курсі й надалі підтримуватиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми засуджуємо рішення Росії про надання російського громадянства українцям на Донбасі та мешканцям Криму. Це суперечить Мінським угодам», – сказав Туск.

Він назвав перший закордонний візит президента України до Брюсселя «дуже серйозним сигналом». Тоді як Зеленський заявив, що буде радий вітати європейських партнерів 8 липня на саміті Україна – ЄС у Києві.

Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО. Він вже зустрівся з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, президентом Польщі Анджеєм Дудою, представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Моґеріні, президентом Європейської Ради Дональдом Туском.