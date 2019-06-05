Зеленський: Європейський союз залишатиметься надійним партнером України

Європейський союз залишається надійним партнером України, заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із президентом Європейської ради Дональдом Туском у столиці Бельгії Брюсселі.

«За підсумками моїх зустрічей, можу впевнено сказати, що ЄС залишатиметься надійним партнером України на шляху створення нових історій успіху», – сказав Зеленський.

Він додав, що євроінтеграція – це «забезпечення системних внутрішніх змін в державі та імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС».

«Україна має продовжувати свій рух до ЄС. Євроінтеграція – це гарантія незалежності Української держави, гарантія добробуту українського народу, запорука прискореного економічного та технологічного зростання», – наголосив Зеленський.

Зі свого боку, Туск розповів, що Європейський союз дотримується свого курсу і залишається відданим суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України.

Під час свого першого закордонного візиту в столиці Бельгії Брюсселі Зеленський зустрівся з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.