Держдепартамент: Помпео обговорив із Меркель підтримку України і протидію російській агресії

Державний секретар США Майкл Помпео обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель головні спільні пріоритети, серед яких підтримка України і протидія агресії Росії, повідомили в Державному департаменті США.

Цей пункт у повідомленні речниці Держдепартаменту Морґан Ортаґус про зустріч Помпео і Меркель, яка відбулася 31 травня, винесений на перше місце.

Іншими спільними пріоритетами, переліченими в повідомленні, були ситуація навколо Ірану і становище в Афганістані.

Напередодні зустрічі з Помпео Меркель теж заявляла 31 травня, що серед обговорюваних тем буде, «природно, співпраця в питанні Росії і в питанні майбутнього України після того, як у ній відбулися президентські вибори».

Майкл Помпео нині перебуває з візитом у Європі до низки країн, який почав у Німеччині.

Раніше того ж дня, 31 травня, держсекретар США зустрівся в Берліні з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, і після їхньої зустрічі Маас так само назвав Україну як першу тему їхніх переговорів. Голова МЗС Німеччини нагадав, що попереднього дня, 30 травня, він був у Києві разом із колегою з Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, де на зустрічі з новим президентом Володимиром Зеленським обидва висловилися за продовження підтримки реформ в Україні і Мінського мирного процесу. Маас додав, що нині «терміново необхідні конструктивні кроки з боку Росії – не тільки щодо України, але понад усе саме щодо України».

Помпео після тієї зустрічі з Маасом теж заявив, що США високо цінують співпрацю Німеччини щодо санкцій, які мають не меті «покарати Росію за її агресію в Україні і використання хімічної зброї у Великій Британії».