Помпео і Маас відзначили взаємодію між США і Німеччиною стосовно України

Україна, Росія, Китай, Іран і Венесуела – питання міжнародної політики стосовно цих країн обговорили на зустрічі в Берліні державний секретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. Про це повідомив Помпео, спілкуючись із журналістами на спільній прес-конференції з Маасом у Берліні.

Виступаючи перед пресою, Помпео висловив вдячність Німеччині за співпрацю в питанні «санкцій, що карають Росію за її агресію в Україні і використання хімічної зброї в Великобританії».

«У світлі практики російської збройної агресії, – заявив Помпео, – сподіваємось, що німецький уряд зробить кроки, домовлені в рамках Вельської домовленості про зміцнення підтримки НАТО».

Маас, у свою чергу, підкреслив важливість співпраці Німеччини і США, зокрема в тому, що стосується України, і розповів про підсумки свого візиту до Києва.

«Багато конфліктів і викликів, які постають перед нами, можуть бути вирішені лише в координації і співпраці з нашими американськими друзями, і ми маємо намір так робити», – наголосив Маас.

«Це справедливо стосовно України», – додав він.

Маас зауважив, що під час свого візиту до Києва цього тижня він «дуже чітко висловився і заявив, що новий президент і новий уряд заслуговує на нашу повну підтримку у продовженні реформаторського курсу України і що ми працюємо з іншими країнами «Групи семи» над досягненням цієї мети».

«На тепер дуже важливо слідкувати за подіями в України, – сказав політик. – Це також справедливо для Мінського процесу. Тут потрібен прогрес. Ми подолали перешкоди тут і хочемо якомога швидше встановити співпрацю на різних рівнях – у «нормандському форматі» або на інших рівнях».

Маас наголосив на необхідності для Росії «негайно зробити конструктивні кроки – не лише стосовно України, але стосовно України насамперед».