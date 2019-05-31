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31 Травень 2019, Київ 21:22
Новини | Політика

Зеленський відвідає Париж «найближчим часом» – голова МЗС Франції

Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Франції Емманбелем Макроном перед другим туром виборів, 12 квітня

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що обговорив із президентом Володимиром Зеленським його майбутню поїздку до Франції. Про це він сказав журналістам 31 травня, під час свого візиту до Києва.

«Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа і президент Французької Республіки Еммануель Макрон доручив мені провести усю підготовчу роботу для цього візиту», – сказав Ле Дріан.

Він додав, що відчув «сильну волю» Зеленського працювати на посилення відносин із Францією.

Візит Ле Дріана та голови МЗС Німеччини Гейко Мааса до України та переговори з Зеленським почалися 30 травня.

Зеленський відвідував Францію як кандидат у президенти 12 квітня. Тоді він також мав зустріч із президентом Емманюелем Макроном.

Кадри зустрічі Зеленського і Макрона в Парижі
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Кадри зустрічі Зеленського і Макрона в Парижі

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