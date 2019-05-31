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31 Травень 2019, Київ 15:22
Новини | Політика

Зеленський зустрівся із Ситником та Холодницьким

За словами Зеленського, НАБУ та САП мають показати «відчутні результати» у розслідуванні резонансних злочинів протягом трьох місяців

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Президент Володимир Зеленський 31 травня зустрівся з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником і очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, повідомляє прес-служба президента.

За повідомленням, на зустрічі обговорювали «покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів».

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«Володимир Зеленський наголосив, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання у їхню діяльність. Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником спроможності САП і НАБУ відповісти на очікування українців», – йдеться в заяві.

Це перша відома зустріч Зеленського з головами антикорупційних органів з моменту його інавгурації 21 травня 2019 року.

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