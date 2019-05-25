Генпрокурор Луценко заявив про понад 2,8 тисяч вироків за корупцію за останні 3 роки

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що за останні три роки українські суди винесли 2876 вироків у справах про корупцію. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«І також ми маємо 125 мільярдів гривень, які ми повернули від корупціонерів до бюджету», – зазначив він.

28 червня минулого року набув чинності закон про утворення Вищого антикорупційного суду, який має перебрати справи щодо топ-корупції. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня цього року ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.