Закон про запуск антикорупційного суду набрав чинності

Закон про утворення Вищого антикорупційного суду набрав чинності 28 червня.

В офіційному виданні Верховної Ради, газеті «Голос України» цей документ був опублікований 27 червня, його положення передбачають, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

26 червня президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 21 червня закон про запуск роботи Антикорупційного суду в Україні.

Згідно із законом, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд». Встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов’язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України – вжити заходів, необхідних для реалізації цього закону.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

Читайте також: «Пастка» для антикорупційного суду

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.