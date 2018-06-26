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26 Червень 2018, Київ 12:37
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про запуск антикорупційного суду

Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду України 21 червня

Президент України Петро Порошенко 26 червня підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи антикорупційного суду в Україні.

«Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду», – сказав Порошенко під час зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин.

Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду України 21 червня.

Згідно зі схваленим законом, місце розташування, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.

Момент голосування за закон про антикорупційний суд в Раді – відео
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Момент голосування за закон про антикорупційний суд в Раді – відео

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