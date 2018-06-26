Порошенко підписав закон про запуск антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко 26 червня підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи антикорупційного суду в Україні.

«Я прийняв рішення, що саме сьогодні тут ми маємо підписати закон про запуск Антикорупційного суду», – сказав Порошенко під час зустрічі з випускниками Київського інституту міжнародних відносин.

Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду України 21 червня.

Згідно зі схваленим законом, місце розташування, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.