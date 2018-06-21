Держдепартамент США: Києву варто внести поправки до закону про антикорупційний суд

Сполучені Штати вітають схвалення Верховної Радою закону про антикорупційний суд і нагадують про необхідність внесення змін до цього закону щодо апеляційного розгляду корупційних справ.

«З цим кроком Україна зробила важливий крок у напрямку досягнення європейського майбутнього, якого вимагали люди під час Революції гідності», – йдеться у заяві речниці департаменту Гезер Науерт.

Вона зауважила, що США також вітають заяву директора Міжнародного валютного фонду щодо необхідності внесення змін до закону, щоб антикорупційний суд зміг розглядати всі справи своєї юрисдикції.

«Ці кроки забезпечать спроможність суду зменшити корупцію, яка загрожує національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку України», – додала представниця Держдепартаменту США.

Міжнародний валютний фонд очікує, що Вищому антикорупційному суду дозволять розглядати апеляції на рішення в поточних справах.

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Верховна Рада ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. Закон набрав чинності 14 червня. У документ внесли поправку, яка забороняє суду приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набули чинності. Це викликало занепокоєння в антикорупціонерів в Україні.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, це було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.

19 червня Верховна Рада отримала від президента України Петра Порошенка Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, однак не змогла включити його до порядку денного сесії.