Рада не включила законопроект про створення Антикорупційного суду до порядку денного сесії

Верховна Рада з кількох спроб не змогла включити проект закону про створення Вищого антикорупційного суду до порядку денного сесії.

Спікер парламенту Андрій Парубій тричі ставив законопроект на розгляд, однак жодного разу народні депутати не віддали за рішення необхідну кількість голосів.

«Я поставлю у четвер (21 червня – ред.) включення до порядку денного сесії для ухвалення рішення. Тобто я прошу комітет розглянути це питання завтра. У четвер після питання про національну безпеку й оборону я запропоную включити [законопроект про створення Антикорупційного суду] до порядку денного сесії», – зазначив Парубій.

Закон «Про Вищий антикорупційний суд» набрав чинності 14 червня. За Конституцією, Верховна Рада повинна створити Антикорупційний суд законопроектом, який вноситься президентом після консультацій із Вищою радою правосуддя.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року.

19 червня Верховна Рада отримала від президента України Петра Порошенка Ради законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.