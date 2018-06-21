Охочих стати суддями Вищого антикорупційного суду ще немає – голова ВККСУ

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (ВККСУ) ще немає інформації про охочих обійняти посади суддів Вищого антикорупційного суду, повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков журналістам.

«У мене поки що немає жодного знайомого або знайомого мого знайомого, хто б сказав, що хоче обійняти цю посаду. Можливо, коли ми оголосимо конкурс, вони з’являться», – сказав він.

Водночас Козьяков додав, що ВККСУ зацікавлена, аби кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду було якнайбільше, принаймні не менше, ніж на посади суддів Верховного суду – 10 осіб на місце.

Він також нагадав, що, як і на посади суддів Верховного суду, на посади суддів Антикорупційного суду можуть претендувати представники трьох юридичних професій: професійні судді, фахові адвокати і науковці в галузі права.

Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності. Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Читайте також: «Пастка» для антикорупційного суду

21 червня, парламент ухвалив закон «Про утворення Вищого антикорупційного суду». Положення цього закону дасть змогу розпочати процедури, пов’язані зі створенням Вищого антикорупційного суду та проведенням конкурсу на посади суддів.

Також депутати ухвалили у першому читанні президентський законопроект про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд».