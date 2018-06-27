США наполягають на змінах до закону про антикорупційний суд – Держдепартамент

Сполучені Штати вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайскоріше ухвалити такі зміни. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, у Вашингтоні 26 червня заявив виконувач обов’язків заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи Держдепартаменту та є відповідальним за Україну.

«Лише внесення змін до цього закону, згідно із якими суд зможе розглядати всі справи, які входять до його юрисдикції (включно із апеляціями по існуючих справах щодо корупції) допоможе подолати корупційні загрози, які існують (в Україні – ред.)», – пояснив Ендрюс позицію зовнішньополітичного відомства США.

При цьому, за словами високопосадовця, офіційний Вашингтон не хоче бути стороною переговорів щодо цього і наполегливо вказує на необхідність прямих переговорів між українським урядом та керівництвом Міжнародного валютного фонду.

«Оскільки антикорупційний суд – один із найважливіших пунктів переговорів (України – ред.) із Міжнародним валютним фондом та є умовою для отримання нового траншу в розмірі 1,9 мільярда доларів, ці переговори… мають бути безпосередньо між Україною та МВФ. Ми вкотре наполегливо заявляємо – це переговори із фондом, не зі Сполученими Штатами. Це те, про що Україна та МФВ домовились – тож якщо фонд буде задоволений, ми теж будемо задоволені», – наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, які наслідки матиме ситуація, якщо Верховна Рада відмовиться ухвалювати такі зміни до закону, Ендрюс зауважив, що саме по зусиллях у боротьбі із корупцією в Сполучених Штатах судять, наскільки Україна просувається на шляху реформ.

«Україна серйозно просунулася, але так і не досягла критичної точки, після якої всі проведені реформи почнуть працювати разом… Без суду, куди б (усі антикорупційні структури) могли спрямувати справи, всі результати справ щодо боротьби із корупцією проти підуть до старих судів, які, відверто кажучи, самі лишаються корумпованими. Тому ми і кажемо – Україна пройшла частину шляху, але повинна закінчити справу повністю», – пояснив Ендрюс.

Джорган Ендрюс також наголосив, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів і сказав, що саме в цьому є одна із причин затримки із реформами.

«Ми маємо допомогти Україні розірвати ланцюг між інтересами олігархів та владою і політичною системою. І складні реформи настільки складно проводити саме через цей конфлікт інтересів, і ми маємо допомогти українському уряду ухвалювати рішення, які є в інтересах усіх українців, не тільки кількох багатих та впливових осіб», – наголосив Ендрюс.

Президент України Петро Порошенко 26 червня підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи антикорупційного суду в Україні.

Верховна Рада схвалила президентський законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду України 21 червня.

Згідно зі схваленим законом, місце розташування, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Закон «Про Вищий антикорупційний суд», ініційований президентом України Петром Порошенком, Верховна Рада схвалила 7 червня, він набрав чинності 14 червня.

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Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте дотепер не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.