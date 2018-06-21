Литва привітала Україну з ухваленням законів про нацбезпеку та антикорупційний суд

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус 21 червня привітав Україну з ухваленням двох важливих законів.

«Перебуваючи в Києві, радий почути обнадійливі новини від української Верховної Ради щодо голосування за закони про антикорупційний суд та про національну безпеку – це ключові кроки на шляху реформ. Вітаю з продемонстрованими волею та мудрістю. Продовжуймо процес впровадження в тому ж темпі та дусі», – відзначив литовський міністр.

Лінас Лінкявічус перебуває в Україні з дводенним візитом. Він зустрівся з президентом України Петром Порошенком, українським колегою Павлом Клімкіним, іншими високопосадовцями.

Як відзначає сайт Порошенка, глава української держави висловив вдячність Литві за чітку позицію стосовно необхідності продовження консолідованого міжнародного санкційного тиску на Росію з метою досягнення прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі на основі Мінських домовленостей та повністю відновити територіальну цілісність України.