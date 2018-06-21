Закон про нацбезпеку: що зміниться для країни

Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про національну безпеку України. Що у ньому є такого важливого для країни і чого бракує? Чому законом задоволені провладні депутати, а громадські активісти критикують, у першу чергу згадуючи СБУ? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із народним депутатом України, заступником голови СБУ у 2014 році Андрієм Левусом та генеральним секретарем Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Transparency International Оленою Трегуб.