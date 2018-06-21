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21 Червень 2018, Київ 19:28
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Закон про нацбезпеку: що зміниться для країни

Закон про нацбезпеку: що зміниться для країни
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Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про національну безпеку України. Що у ньому є такого важливого для країни і чого бракує? Чому законом задоволені провладні депутати, а громадські активісти критикують, у першу чергу згадуючи СБУ? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив із народним депутатом України, заступником голови СБУ у 2014 році Андрієм Левусом та генеральним секретарем Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Transparency International Оленою Трегуб.

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