Рада схвалила законопроект про нацбезпеку

Народні депутати схвалили у другому читанні законопроект про національну безпеку України №8068.

За схвалення президентського законопроекту проголосували 248 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

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20 червня народні депутати почали розглядати у другому читанні законопроект про національну безпеку України №8068. За два дні депутати розглянули 427 поправок.

Організація Transparency International Україна закликала Верховну Раду позбавити СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам. Як вважають в організації, це дозволить спецслужбі звільнити «ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці і зосередитися на контррозвідці та боротьбі з тероризмом».

ТІ Україна заявила, що підтримує внесення поправок до законопроекту №8068 «Про національну безпеку України», які забезпечать такі зміни.

Крім того, 20 червня біля будівлі Верховної Ради вимагали позбавлення СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про нацбезпеку України. Як заявляв президент України Петро Порошенко, серед іншого, законопроект, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

У квітні Верховна Рада підтримала президентський законопроект про національну безпеку.