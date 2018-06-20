Депутати почали розглядати поправки до законопроекту про нацбезпеку

Народні депутати почали розгляд у другому читанні законопроект про національну безпеку України №8068.

Як повідомив секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, до законопроекту надійшли 427 пропозицій та поправок, з яких враховали 116.

Депутати у сесійній залі розглядають поправки.

Сьогодні організація Transparency International Україна закликала Верховну Раду позбавити СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам. Як вважають в організації, це дозволить спецслужбі звільнити «ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці і зосередитися на контррозвідці та боротьбі з тероризмом».

ТІ Україна заявила, що підтримує внесення поправок до законопроекту №8068 «Про національну безпеку України», які забезпечать такі зміни.

Крім того, сьогодні біля будівлі Верховної Ради вимагали позбавлення СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про нацбезпеку України. Як заявляв президент України Петро Порошенко, серед іншого, законопроект, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

У квітні Верховна Рада підтримала президентський законопроект про національну безпеку. Сьогодні депутати планують розглядати цей законопроект.