TI Україна закликає Раду позбавити СБУ обов’язку боротися з корупцією

Transparency International Україна закликає Верховну Раду позбавити СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам.

«Це дозволить спецслужбі звільнити кадрові й інші ресурси для ефективної боротьби із загрозами національній безпеці і зосередитися на контррозвідці та боротьбі з тероризмом», – йдеться у заяві організації.

У Transparency International Україна також переконані, що ці новації також дозволять уникнути дублювання функцій з іншими правоохоронними органами.

TI Україна вважає за доцільне зняти з СБУ завдання з попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів в сфері економіки та боротьби з корупцією, тому організація підтримує поправки до законопроекту №8068 «Про національну безпеку України», які забезпечать такі зміни.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про нацбезпеку України. Як заявляв президент України Петро Порошенко, серед іншого, законопроект, передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

У квітні Верховна Рада підтримала президентський законопроект про національну безпеку. Сьогодні депутати планують розглядати цей законопроект.