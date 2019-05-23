Допит Лещенка у ГПУ: що відомо

Київ – Депутат Сергій Лещенко прийшов вранці 23 травня на допит до Генпрокуратури. Після цього він повідомив, що про підозру у розголошенні матеріалів слідства, яку анонсував генпрокурор Юрій Луценко, йому не оголошували. Натомість депутат заявив, що передав слідчим документи, які свідчать про зв’язок Партії регіонів із керівником виборчого штабу нинішнього президента США Полом Манафортом, які йому повернули з американського ФБР.

Депутат Сергій Лещенко приніс на допит теку, яку, за його словами, йому два дні тому передали представники Федерального бюро розслідувань після того, як американський суд ухвалив рішення щодо керівника кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Як розповідає депутат, у теці були документи, які потрапили до нього два роки тому.

«У лютому 2017-го до мене на зустріч вийшла людина, яка орендувала офіс після Пола Манафорта, це офіс у Києві, прямо біля майдану Незалежності, який орендував Манафорт усі роки, поки працював в Україні. Ця людина, яку я ідентифікував як одного з ІТ-підприємців, сказала, що після того, як вони орендували цей офіс, то виявили документи, докази, частина матеріальних носіїв, які стосуються Пола Манафорта», – каже Лещенко.

Після цього, за словами політика, він сконтактував зі спеціальним агентом ФБР Браяном Ерлом і домовився про те, щоб передати бюро ці документи.

«Оскільки справа Манафорта у США завершилася, вона завершилася ув’язненянням Манафорта на 7,5 років в’язниці, і оскільки ці злочини не підлягають оскарженню, бо набули законної сили ці судові вироки, і сам Манафорт визнав провину у частині з цих злочинів, то агенти ФБР, які займалися цією справою, повернули мені ті документи, які були їм передані в ньому у 2017 році», – пояснив депутат.

Перед тим, як зайти до приміщення Генпрокуратури, він показав журналістам і глядачам трансляції на YouTube вміст папки: дві кредитні карти, СD та багато паперів, деякі з яких, за словами Лещенка, мали оригінальні підписи представників колишньої Партії регіонів.

Один із цих документів, на переконання Сергія Лещенка, доводить зв’язок між «регіоналами» та Полом Манафортом.

«Це – документ, який підтверджує, до речі, правдивість «чорної бухгалтерії» Партії регіонів. Це інвойс, датований 14 жовтня 2009 року. І у «чорній бухгалтерії» є платіж, який містить нотатку, що це для Пола Манафорта, на таку саму суму – 750 тисяч доларів США. Про що йдеться? Йдеться про, на моє переконання, фейковий контракт. За цим документом, Пол Манафорт отримав на свій банківський рахунок у місті Александрія, штат Вірджинія, 750 тисяч доларів від Януковича під виглядом продажу комп’ютерів. Ці гроші на рахунок Манафорта надійшли від офшорної компанії, яка називається Neocom Systems Ltd, рахунок цієї офшорної компанії знаходяться у місті Бішкек, Киргизстан», – розповів він.

За словами Сергія Лещенка, він передав документи американцям спочатку через побоювання, що українська Генпрокуратура «поховає» справу щодо Манафорта.

У Генпрокуратурі допит політика ніяк не коментували. Речник відомства Андрій Лисенко зазначив Радіо Свобода, що інформації стосовно підсумків виклику не має і послався на статтю про неприпустимість розголошення матеріалів досудового слідства.

Сам Сергій Лещенко після розмови зі слідчими повідомив Радіо Свобода, що його опитали як свідка, а про підозру не оголошували, попри те, що про ймовірність цього висловлювався тиждень тому генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко тоді заявив, що депутат розголосив таємницю слідства, коли у 2016-му він опублікував дані про так звану «амбарну книгу» Партії регіонів.

Пізніше цю тезу в інтерв’ю Радіо НВ розкритикував начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«За розголошення даних досудового слідства несуть відповідальність учасники цього процесу без попередження, а всім іншим особам слідчі мають роз’яснити обов’язок із нерозголошення даних досудового розслідування. І якщо я пам’ятаю, явно він (Сергій Лещенко – ред.) не був допитаний на той час, коли він ці сторінки у травні 2016-го оприлюднював. Це по-перше. А по-друге, невідомо, чи було йому відомо, що ці сторінки були на той час матеріалами слідства», – пояснив прокурор.

Лещенко заявив про ймовірність втрати мандату

Окрім всього вже згаданого, на своєму брифінгу Сергій Лещенко, який 22 травня вийшов із фракції «Блок Петра Порошенка», повідомив про ймовірність позбавлення його депутатського мандату.

«Найближчими днями буде проведено кулуарний з’їзд «Блоку Порошенка», на якому буде ухвалено рішення про відкликання мого депутатського мандату, після чого Генеральна прокуратура почне активні дії відносно мене», – сказав він.

Заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Олексій Гончаренко підтвердив Радіо Свобода інформацію, що 24 травня запланований з’їзд партії, але зазначив, що про намір розглядати питання мандата Лещенка йому невідомо.

Про наміри позбавлення колеги мандату не знають також і двоє інших членів фракції – Олександр Бригинець та Олег Барна, до яких звернулось Радіо Свобода.

Що відомо про справи навколо Манафорта

У США наразі є два вироки суду щодо Пола Манафорта: 8 березня цього року Федеральний суд США засудив колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 місяців ув’язнення за ухилення від сплати податків та банківські махінації; потім 13 березня його також визнали винним у змові проти США і незаконному лобіюванні інтересів колишнього президента України Віктора Януковича.

Ще одне звинувачення випливало з того, що Манафорт визнав змову із російським агентом Костянтином Килимником у питанні незаконного впливу на свідків у справі про втручання Москви у вибори в США у 2016 році. Сам Килимник був звинувачений прокурорами в тому, що він використовувався як канал зв’язку з російськими спецслужбами.

Під час процесу Манафорт вибачився перед судом за свої дії і просив про помилування.

Як розповів Радіо Свобода керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, в Україні наразі Полу Манафорту не повідомлено про підозру у жодній зі справ.

«Справа є стосовно розтрати коштів Мін’юсту – щодо міністра юстиції (йдеться про екс-міністра Олександра Лавриновича – ред.), його заступника та головного бухгалтера, вона в суді розглядається, направлена до суду. Продовжує розслідуватися справа стосовно співучасників цього злочину. І перевіряється на причетність до злочину Манафорт та інші особи, але про підозру рішення не ухвалювалось», – сказав він.

У грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії депутата Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника щодо розголошення даних про наявність прізвища Пола Манафорта у документах так званої «чорної бухалтерії» Партії регіонів. Це був позов позафракційного депутата Борислава Розенблата.

Зараз ця справа оскаржується в апеляційній інстанції.