Суд у Румунії залишив чинним вирок лідеру провладної партії у справі про корупцію

Верховний суд Румунії відхилив апеляцію лідера правлячої Соціал-демократичної партії (СДП) Лівіу Драґня щодо звинувачення його у корупції в 2018 році.

Постанова суду в Бухаресті від 27 травня є остаточною, і поліція упродовж 24 годин має взяти під варту політика терміном на три з половиною роки.

Драґня намагався скасувати вирок попередньої інстанції, який отримав за використання свого впливу для фіктивного працевлаштування на державні посади двох жінок, які в той час працювали на СДП.

Рішення суду ухвалене наступного дня після того, як СДП зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту.