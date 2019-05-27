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27 Травень 2019, Київ 15:20
Новини | Міжнародні

Суд у Румунії залишив чинним вирок лідеру провладної партії у справі про корупцію

Лідер Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драґня

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Верховний суд Румунії відхилив апеляцію лідера правлячої Соціал-демократичної партії (СДП) Лівіу Драґня щодо звинувачення його у корупції в 2018 році.

Постанова суду в Бухаресті від 27 травня є остаточною, і поліція упродовж 24 годин має взяти під варту політика терміном на три з половиною роки.

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Драґня намагався скасувати вирок попередньої інстанції, який отримав за використання свого впливу для фіктивного працевлаштування на державні посади двох жінок, які в той час працювали на СДП.

Рішення суду ухвалене наступного дня після того, як СДП зазнала поразки на виборах до Європейського парламенту.

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