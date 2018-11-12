Президент Румунії заявив про неготовність країни до головування в ЄС

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не готова перебирати головування в Європейському союзі, що має початися в січні на наступні пів року. Він також закликав прем’єр-міністра країни Віоріку Денчіле піти у відставку.

За словами президента, що є в опозиції до уряду, з нинішнім урядом немає ніяких шансів на добре урядування і на належне залучення в європейські справи, тому «зараз необхідно замінити цей нещасний випадок, уряд Драґні-Денчіле».

Віоріка Денчіле, мало відома діячка нині владної Соціал-демократичної партії, стала прем’єр-міністром Румунії в січні і відтоді зазнає критики як підставна особа на чолі уряду, яким насправді керує Лівіу Драґня – голова Соціал-демократичної партії, який не може сам обійняти посаду прем’єра через судимість за шахрайство з голосами на виборах.

Клаус Йоханніс, обраний за підтримки сил, опозиційних до соціал-демократів, виступив зі своїм коментарем після того, як минулого тижня пішов у відставку міністр із питань ЄС Віктор Неґреску посеред збурення в уряді в час підготовки до піврічного головування в ЄС.

Минулого місяця єврокомісар із питань юстиції Вера Йоурова вже висловлювала занепокоєння, що Румунія може виявитися нездатною впоратися з головуванням.

Соціал-демократична партія, яка прийшла в Румунії до влади на початку 2017 року, взялася за декриміналізацію низки корупційних дій; критики кажуть, що мета цього – врятувати Лівіу Драґню від ув’язнення після того, як він був визнаний винним іще в одній справі про зловживання владою. Це призвело до низки масових антикорупційних протестів у Румунії. В перебігу найбільшого з них, 10 серпня, поліція під час розгону травмувала близько 450 осіб.

Румунія, як і сусідня Болгарія, вступила до Євросоюзу 2007 року, і досі обидві країни перебувають під особливим наглядом Брюсселя через занепокоєння щодо корупції і порушення принципу верховенства права. ЄС 13 листопада має оприлюднити черговий звіт про становище в системах судівництва Румунії і Болгарії.