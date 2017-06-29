Парламент Румунії затвердив новий уряд прем’єра Тудосе

У Румунії парламент 29 червня висловив вотум довіри новому уряду під керівництвом прем’єра Міхая Тудосе.

26 червня президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив кандидатуру колишнього міністра економіки Міхая Тудосе на посаду прем’єр-міністра.

21 червня парламент Румунії проголосував за відставку з посади прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну і вотум недовіри його урядові.

Соціал-демократ Сорін Ґріндяну обіймав посаду прем’єра з січня 2017 року.

Представники коаліції звинуватили його у затягуванні термінів реалізації економічних реформ. Але Ґріндяну відмовився подати у відставку, заявивши, що голова СДП Лівіу Драґня хоче посісти прем’єрське крісло.

Раніше Драґня не зміг зайняти пост прем’єра, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.