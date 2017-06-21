Румунія: парламент проголосував за відставку прем’єра Ґріндяну

Парламент Румунії проголосував за відставку з посади прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну і вотум недовіри його уряду. Таке рішення 21 червня підтримав 241 депутат за мінімально необхідних 233.

У голосуванні брали участь депутати і сенатори від правлячої коаліції: Соціал-демократичної партії (СДП) і «Альянсу лібералів і демократів».

Наразі невідомо, кому саме доручать формувати новий уряд.

Соціал-демократ Сорін Ґріндяну обіймав посаду прем’єра з січня 2017 року.

Представники коаліції звинуватили його у затягуванні термінів реалізації економічних реформ. Але Ґріндяну відмовився подати у відставку, заявивши, що голова СДП Лівіу Драґня хоче посісти прем’єрське крісло.

Раніше Драґня не зміг зайняти пост прем’єра, оскільки у квітні 2016 його засудили до двох років позбавлення волі умовно за підтасовку голосів на референдумі у 2012 році.