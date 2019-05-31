Міністри закордонних справ Швеції й Польщі зустрілися з Зеленським

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцек Чапутович, які перебувають в Україні з офіційним візитом, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 31 травня.
Як повідомило посольство Польщі в Україні, на зустрічі Зеленський обговорив із представниками європейських держав підтримку територіальної цілісності України, відновлення Донбасу із залученням бізнесу та міжнародної спільноти, а також подальшу співпрацю України з Євросоюзом.
Прес-служба Зеленського повідомляє, що президент подякував Вальстрьом та Чапутовичу за «підтримку санкційної політики проти Росії»
«Президент також наголосив, що боротьба з корупцією, бідністю та економічною стагнацією – це другий фронт для України», – йдеться в повідомленні.
Також 31 травня Зеленський зустрівся з очільниками антикорупційних відомств – директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником та головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.
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