«Держава в смартфоні» функціонує вже 3 роки – Кубів

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів заявив, що в Україні щонайменше три роки діють цифрові сервіси, якими громадяни можуть скористатися за допомогою смартфонів.

«Те, що зараз називають «державою в смартфоні», ми уже створили. Завдяки Мінекономрозвитку державні закупівлі, мала приватизація, звіти про технічну допомогу та державні підприємства – у кожного громадянина в смартфоні. Ви можете купувати у держави, продавати державі та контролювати державу, не виходячи з дому», – сказав Степан Кубів під час звіту у Верховній Раді щодо цифрової економіки за 2016-2018 роки.

За словами Кубіва, адміністративні послуги вже також доступні у смартфоні.

«На сайті Урядового порталу можна отримати 125 публічних послуг повністю онлайн. Ви можете зареєструвати бізнес онлайн; отримати численні довідки та витяги з реєстрів; подати заяву на допомогу при народженні дитини та багато іншого», – сказав Кубів.

Він також закликав депутатів долучитися до створення «держави у смартфоні» в контексті підтримки законопроекту про «Є-малятко».

«Ця ініціатива дасть батькам можливість отримати в електронному вигляді 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини», – сказав урядовець.

23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити «​країну в смартфоні, уряд у смартфоні».