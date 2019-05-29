Ми хочемо, щоб 99% жителів України користувалися усім електронним – Яніка Меріло

Стрімку модернізацію України пообіцяв своїм виборцям президент Володимир Зеленський. Одним з елементів цієї модернізації та демократизації уряду має бути впровадження системи електронного уряду. Про це він зробив одну з перших заяв на своєму твіттер-акаунті. «І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити державу у смартфоні, уряд у смартфоні», – написав президент Зеленський.

Ще раніше він запросив до співпраці експерта у справі електронного уряду, в минулому радницю міського голови Дніпра та Львова, колишню радницю міністра інфраструктури України Яніку Меріло. З її допомогою президент Зеленський планує здійснити свою мрію – вибори президента в інтернеті.

Що думає про ці ідеї сама Яніко Меріло, чи збирається стати «міністром ІТ-промисловості України», ми запитали у неї, скориставшись її перебуванням на конференції у Празі.

– Багато вже було зроблено, є позитивні приклади. Багато зроблено у галузі електронної медицини, 50% людей підписали декларацію з сімейним лікарем. З них ще половина записується до лікаря через інтернет. Це є дані з Дніпра, це результат нашої роботи там. Протягом року 50% дніпрян почали записуватися до лікаря через інтернет, через планшет, смартфон, просять внуків допомогти.

Ці позитивні приклади поширюються, інші міста хочуть підключитися до цього, і міністерства також, бо про такі довідки, як довідка про склад сім’ї, держава не повинна запитувати, вона може подивитися в базу даних, якщо їй це потрібно. Таким чином створюється позитивна конкуренція. Між містами це дуже відчувається.

Ухвалили постанову про електронний квиток, і тепер міста самі можуть запускати електронний квиток. Це спонукало міста запроваджувати електронну картку мешканця

Це – один з позитивних прикладів реформи децентралізації. Це – передача повноважень. Наприклад, ухвалили постанову про електронний квиток, і тепер міста самі можуть запускати електронний квиток. Це спонукало міста запроваджувати електронну картку мешканця, створювати свої реєстри мешканців, бо без цього не знаєш, кому надавати послуги, кому надавати пільги. Але поки 99% мешканців України не користуються всім електронним, наша робота ще не зроблена.

– Новий президент також каже, що хотів би «державу у смартфоні», наскільки це реальні плани?

– Хотілося б, щоб було вивчено, що зроблено, зробили б висновки, чого не зроблено і створити плани на майбутнє. Якщо буде політична воля президента і уряду і керівників міст, то вони можуть сказати: «Ми хочемо, щоб 99% жителів України користувалися електронними послугами, і ось наш план дій на три роки, враховуючи те, що вже було зроблено, і ось, у нас є коло фахівців, які скажуть, що зробити, і будь ласка, давайте працювати».

Вже 50 різних громадських організацій об’єдналися в «Коаліцію електронної держави»

Добре, щоб президент сам показав приклад дигіталізації, бо якщо зверху не користуються, знизу не інформують, то як людина має навчитися цим користуватися. Він міг би бути драйвером цього процесу, враховуючи експертні оцінки, які вже є.

Вже 50 різних громадських організацій об’єдналися в «Коаліцію електронної держави». Ми зробимо єдиний план дій, брати кращий довід, враховувати те, що вже було зроблено, бо, наприклад, із 10 позицій зроблено 4 і їх не треба відхиляти.

​– Ви готові піти в уряд, якщо президент вам запропонує?

– Наскільки я розумію, він пропонував співпрацювати. Я з радістю буду співпрацювати. Я дуже сподіваюся, що в нас вийде діалог. Поки що виглядає, що вийде. І в «Коаліції електронної держави», де у нас є експертний центр і в команди президента. Разом можна більше зробити. Не треба одного радника, треба 30 радників.

– А «міністром ІТ-промисловості України» ви готові бути?

– Не треба посад, будь ласка. Моя мета – 100% електронного урядування, ну нехай 99%. Будь-яка посада, яка дасть можливість це зробити – це добре.

Я з радістю допомагаю містам, областям, міністерствам. І чесно, я не про посаду, і це вже видно з 2015 року. І я не маю посади. Не тому що не пропонували. Давайте, я буду корисна, як можу.