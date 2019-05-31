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31 Травень 2019, Київ 16:52
Події

Зовнішня політика президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції. Учасники зустрічі говорили про те, як дати новий поштовх Мінському процесу для припинення війни на Донбасі. Якою буде міжнародна політика новообраного президента Володимира Зеленського, зокрема щодо повернення окупованих Росією територій, про це у програмі Ваша Свобода Віталій Портников обговорює з експертом-міжнародником Валерієм Кравченком та заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою.

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