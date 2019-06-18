Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції стосовно Росії не будуть скасовані до повернення Криму під контроль України. Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні. Йшлося також і про «Північний потік-2. Президент України Володимир Зеленський наголосив на діаметрально різних поглядах України та Німеччини у цьому питанні і зазначив, що збереження транзиту російського газу Україною є гарантією енергетичної безпеки Європи. Зі свого боку, канцлер Німеччини заявила, що «реалізація проекту «Північний потік-2» і транзит газу через територію України тісно взаємопов’язані»