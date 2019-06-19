Зеленський заявив про нову програму співпраці з МВФ

Україна починає переговори з Міжнародним валютним фондом, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками великого і середнього бізнесу Німеччини.

«Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему», – цитує Зеленського прес-служба адміністрації президента.

Згідно з повідомленням АП, під час зустрічі учасники також обговорили інвестиційний клімат України та зниження тиску правоохоронних органів на бізнес.

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Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року. Тоді він також запевняв, що Київ продовжить співпрацю з Фондом.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.