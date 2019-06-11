Глава НБУ пропонує почати переговори з МВФ щодо нової програми цього року

Голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.

Про це Смолій говорив з головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку Сергієм Гурієвим, зазначили у НБУ.

«Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів», – мовиться у повідомленні регулятора.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні у травні. Під час візиту експерти місії мали зустрічі з керівництвом НБУ, представниками фінансового та економічного секторів уряду, з президентом Володимиром Зеленським. Останній на зустрічі з місією заявив, що співпраця з фондом буде продовжена.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.