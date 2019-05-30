Місія МВФ готова повернутися до Києва після визначення пріоритетів новим урядом – заява

Місія Міжнародного валютного фонду, яка завершила напередодні візит в Україну, заявила, що повернеться знову, коли новий український уряд визначиться із пріоритетами своєї роботи.

«Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики», – вказав у заяві за підсумками візиту керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. У перебігу візиту експерти місії мали зустрічі з керівництвом НБУ, представниками фінансового та економічного секторів уряду, з президентом Володимиром Зеленським. Останній на зустрічі з місією заявив, що співпраця з фондом буде продовжена.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.