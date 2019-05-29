Поточного обсягу міжнародних резервів України достатньо для виконання боргових зобов’язань – НБУ

Поточний обсяг міжнародних резервів України становить 19,3 мільярди доларів – цього достатньо для виконання боргових зобов’язань. Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, повідомили у прес-службі НБУ.

За словами Смолія, співпраця з МВФ важлива для фінансової стабільності України, бо до кінця поточного року Київ має сплатити понад 5 мільярдів доларів за зовнішнім і внутрішнім валютними зобов’язаннями.

«Співпраця з МВФ – це також і доступ до іншого – офіційного і приватного – фінансування, а також запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки», – наголосив глава НБУ.

24 травня речник МВФ Джеррі Райс повідомив, що Міжнародний валютний фонд готовий відновити діалог про подальшу співпрацю з Україною після виборів.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.