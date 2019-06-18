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18 Червень 2019, Київ 16:28
Новини | Економіка

212 інвестиційних фондів придбали українські євробонди в євро – Маркарова

Міністр фінансів України Оксана Маркарова

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Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали новий випуск Україною семирічних єврооблігацій на 1 мільярд євро.

«Це добре, бо це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки, поки ми працюватимемо над збереженням макростабільності та прискоренням зростання, над покращенням рейтингів і подальшим зниженням варстості запозичень», – повідомила Маркарова на сторінці у Facebook.

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Україна готує семирічні євробонди в євро – Маркарова

13 червня Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, випущених в євро, обсягом 1 мільярд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. На нові євроблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. ​

Востаннє Україна виходила на ринок зовнішініх запозичень наприкінці жовтня минулого року. Тоді йшлося про п’ятирічні євробонди на суму 750 мільйонів доларів і десятирічні – на 1,25 мільярда доларів.

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