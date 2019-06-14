Мінфін залучив мільярд євро під 6,75% річних

Міністерство фінансів України повідомило про випуск семирічних єврооблігацій на 1 мільярд євро. Як йдеться на сайті відомства з посиланням на очільницю Мінфіну Оксану Маркарову, цінні папери випущені під ставку 6,75% річних.

«Україна повернулася на ринок євро після 15-річної паузи. Це стратегічне розміщення для України з огляду на європейську інтеграцію, збільшення експорту в ЄС і суттєве збільшення inflows and outflows (грошові потоки в та з України – ред.) саме в євро», – повідомила Маркарова.

Вона назвала це розміщення підтвердженням довіри від потенційних інвесторів і залучення нових.

10 червня міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що відомство планує випуск семирічних єврооблігацій, номінованих у євро, і для цього делегація України вирушає на зустрічі з інвесторами до Лондона, Франкфурта, Мюнхена і Мілана.

Востаннє Україна виходила на ринок зовнішініх запозичень наприкінці жовтня минулого року. Тоді йшлося про п’ятирічні євробонди на суму 750 мільйонів доларів і десятирічні – на 1,25 мільярда доларів.