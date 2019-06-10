Україна готує семирічні євробонди в євро – Маркарова

Міністерство фінансів України планує випуск семирічних єврооблігацій, номінованих у євро, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона зазначила, що делегація України вирушає на зустрічі з інвесторами. Впродовж чотирьох днів заплановані зустрічі української делегації у чотирьох містах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен і Мілан.

«Поговоримо про новий 7-річний євробонд (і цей раз він в євро)», – написала Маркарова на сторінці у Facebook.

Востаннє Україна виходила на ринок зовнішініх запозичень наприкінці жовтня минулого року. Тоді йшлося про п’ятирічні євробонди на суму 750 мільйонів доларів і десятирічні – на 1,25 мільярда доларів.