Гривня зміцнюється завдяки успішному розміщенню ОВДП

Українська гривня після ситуативного падіння на торгах міжбанку у вівторок повернулася до зміцнення в середу, 12 червня.

Як відзначають аналітики сайту «Мінфін», це відбувається завдяки успішному розміщенню міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Держава продала 11 червня цінних паперів майже на 6,6 мільярда гривень, це були переважно номіновані в гривні облігації. Для їхньої купівлі нерезиденти продавали валюту.

Станом на 13:00 котирування впали з ранкових 26,46-50 гривні за долар до 26,36-38 гривні за одиницю американської валюти.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 39 копійок за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на 12 червня.