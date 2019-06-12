Переїзд АП: «Український дім», так «Український дім»?

Будівля «Українського дому» на Європейській площі у центрі Києва дійсно серйозно розглядається як одне з можливих місць для переїзду адміністрації президента України Володимира Зеленського. Утім, можливість такого переміщення викликає доволі різні реакції. Які переваги і недоліки можуть виникнути – у матеріалі Радіо Свобода.

Про своє бажання переїхати з нинішньої будівлі адміністрації президента на вулиці Банковій в урядовому кварталі Києва Володимир Зеленський говорив іще під час передвиборчої кампанії. Одним із аргументів на користь цього президент називав бажання розвантажити центр міста від заторів через кортежі. Згодом він додав, що йому хотілося б працювати у якомусь ореn space – просторому сучасному офісі.

Члени адміністрації президента також неодноразово наголошували на такому бажанні. Заступник голови адміністрації Юрій Костюк у коментарі виданню «Новое время» заявив, що у будівлі на Банковій працювати «дуже важко», тому вони активно шукають «бюджетний і швидкий» варіант. Тоді Костюк назвав будівлю адміністрації президента «сумішшю університету з будинком Пшонки і зі спробою Версаля, але трошки недоробленого і бюджетного».

Твердий намір переїхати в іншу будівлю ще минулого тижня підтвердила і прес-секретарка Володимира Зеленського. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про плани щодо відновлення ситуативної кімнати в адміністрації президента, Юлія Мендель сказала, що наразі про це не йдеться. «Адміністрація президента до кінця року хотіла б переїхати з цієї будівлі, тому тут поки що відновлення ситуативної кімнати не плануємо», – зазначила тоді речниця президента.

Але колишні працівники адміністрації попереднього президента Петра Порошенка зазначали, що і в них було таке бажання. Проте це потребувало вирішення значних логістичних і безпекових питань, а також чималих коштів. Ексзаступник голови адміністрації Дмитро Шимків так коментував цю ситуацію: «Це десятки мільйонів доларів. Треба ж побудувати нову інфраструктуру. Чи можливо перевезти все з адміністрації президента? Так, теоретично можливо. Але це час, люди, ресурси. Чи можна це зробити за рік? Можна. Питання грошей і бюджету. Це можна зробити або за чиїсь гроші, або за гроші бюджету».

Чому заговорили про «Український дім»

Як раніше стверджували у команді Володимира Зеленського, як одне з місць для розташування розглядався конгресово-виставковий центр «Парковий», більш відомий як «вертолітний майданчик Віктора Януковича». Саме там під час президентських перегонів розташовувався штаб Зеленського. Утім, цей варіант було відкинуто через проблемність об’єкта – через його будівництво відкрито сім кримінальних проваджень.

Перша публічна інформація про те, що «Український дім» розглядається як варіант для переміщення адміністрації президента Володимира Зеленського, з’явилася 10 червня. Про це на свої сторінці у фейсбуці написала одна з працівниць Музею історії міста Києва, фонди якого розташовані в «УкрДомі». Катерина Липа припустила, що під адміністрацію президента «можуть забрати поверхи Музею історії міста Києва і репетиційну базу ансамблю «Київські солісти». Найбільше її занепокоєння у разі переїзду викликала невизначена доля 300 тисяч музейних експонатів, яким потрібні спеціальні умови зберігання і які на весь Київ є лише в «УкрДомі».

Також вона повідомила, що представники архітектурного бюро 33BY уже відвідали «Український дім» і зробили необхідні фото.

Утім, у бюро 33BY Радіо Свобода розповіли, що жодного замовлення щодо реконструкції цієї будівлі вони не мають. «Ми лише надавали внутрішні консультації. Жодного проекту нема, тому й коментувати нема чого», – повідомила менеджерка 33BY. Проте кому саме надавалися ці консультації – адміністрації президента чи керівництву «Українського дому», – у бюро не повідомили.

«Український дім» – бюджетний варіант?

А от директор «Українського дому» Юрій Стельмащук підтвердив Радіо Свобода, що обговорення можливого переїзду адміністрації дійсно ведуться. За його словами, їх уже відвідала низка консультативних комісій, яким «ідея сподобалась», проте ще залишається чимало логістичних факторів, які потребують вирішення. Зокрема, питання безпеки та комунікацій. «Переїзд адміністрації президента до «Українського дому» міг би стати ще одним символом відкритості та доступу до влади», – вважає Стельмащук.

За його словами, «Український дім» уже виграв конкурс на бюджетне фінансування реконструкції будівлі, яка має розпочатися цього року. Він зазначає, що за попереднім планом вона розрахована на 24 місяці, але «якщо застосовувати сучасні технології, то можна вкластися за 8 місяців».

«Моя особиста думка, що реально все якісно зробити за рік-півтора», – зауважує Юрій Стельмащук. За планом цієї реконструкції також передбачений підземний паркінг на 260 місць, що, на думку Стельмащука, може вирішити і транспортне питання.

Як повідомлялося у травні цього року, для реконструкції «Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» підписано угоду з державним підприємством «НДПІ містобудування». Згідно з цим договором, реконструкція має коштувати 757 мільйонів гривень.

На думку директора «Українського дому», ризиків для музейних фондів у разі переїзду адміністрації президента і реконструкції будівлі нема. «Фонди законсервовані, є місця для зберігання. Навпаки, реконструкція могла б вирішити питання проблемних приміщень, які і несуть загрозу цим фондам. Адже кошти дуже довго не виділялися, і весь час є ризик затоплення сховищ», – вважає Стельмащук.

Чи добра ідея?

Президент форуму Ukrainian ID​ Наталія Заболотна, яка протягом шести років, із 2004-го по 2010-й, очолювала «Український дім» і, за її словами, знає «його кожний куточок», позитивно оцінює ідею переїзду адміністрації президента з Банкової. Але щодо саме «Українського дому» вона має більш скептичне ставлення, хоч і вважає цей варіант із символічної точки зору «сильним рішенням». На її думку, це приміщення ідеально підходить саме для музею сучасного мистецтва.

«Це доволі непроста будівля. Взимку вона холодна, улітку складна в обслуговуванні, усі вікна закапсульовані. Під час її будівництва не заклали необхідний фундамент, адже там підземна річка, тому нижні приміщення весь час на межі підтоплення, а пліснява у них різного розміру і кольору», – розповідає Заболотна. Тому, щоб в’їхати у цю будівлю, вважає вона, потрібно зробити капітальний ремонт, який швидко зробити не вдасться.

Наталія Заболотна, окрім цього, зазначає невдале з безпекової точки зору місце розташування «Українського дому». «Він розташований на пагорбі, його легко взяти в облогу. І це вже показали дві попередні революції», – зауважує колишня директорка «Українського дому».

​Варто зазначити, що варіант перетворення «Українського дому» на урядову будівлю розглядається вже не вперше. У 2012 році за часів президентства Віктора Януковича вже було навіть розроблено план реконструкції будівлі, де б мали проводити міжнародні конференції, зустрічі делегацій та інші заходи з участю президента й членів уряду. Проте план так і залишився нереалізованим.

Сьогодні ж в адміністрації президента Володимира Зеленського ані спростовують, ані підтверджують плани переїхати до будівлі «Українського дому». А от керівництву «Українського дому» пообіцяли, що повідомлять про рішення щодо переїзду протягом наступних 10–15 днів.